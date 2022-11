Mondiali Qatar, Infantino: «Oggi mi sento gay, arabo e lavoratore migrante. Critiche ipocrite»

Mondiali Qatar al via domani, domenica 20 novembre. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha detto di sentirsi «arabo», «gay», «lavoratore migrante», durante la conferenza stampa inaugurale dei Mondiali in Qatar, a Doha. «Oggi mi sento qatarino, oggi mi sento arabo, oggi mi sento africano, oggi mi sento gay, oggi mi sento disabile, oggi mi sento lavoratore migrante», ha riferito nel proprio discorso introduttivo.

Qatar, mondiale pazzo con i soliti favoriti: in pole il Brasile, ma attenzione a Messi e alla Francia

Fiorello: «Mondiali in Qatar? Tutti si dovrebbero ritirare, lì non si rispettano i diritti umani»

Gli organizzatori della Coppa del Mondo in Qatar sono oggetto di violente critiche sui diritti umani e la discriminazione, in particolare dal movimento LGBTQ, con l'avvicinarsi dell'inizio del torneo previsto per domani.

Infantino ha denunciato le «lezioni morali» che sono solo «ipocrisia», alla vigilia dell'apertura dei Mondiali di calcio in Qatar. Il torneo da tempo è oggetto di forti critiche. «Quello che sta accadendo in questo momento è profondamente, ingiusto», ha detto, ai giornalisti nella conferenza stampa inaugurale. «Le critiche al Mondiale sono ipocrite». «Per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi 3.000 anni dovremmo scusarci per i prossimi 3.000 anni, prima di dare lezioni morali agli altri. Queste lezioni morali sono solo ipocrisia», ha detto.

LA BIRRA - I tifosi possono «sopravvivere senza bere birra per tre ore», ha detto poi Infantino Il Qatar e la Fifa hanno vietato l'introduzione di bevande alcoliche all'interno degli stadi. «Personalmente penso che possiamo sopravvivere senza bere birra per tre ore. In Francia come Spagna o in Scozia», ha detto il presidente della Fifa.