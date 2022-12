Salt Bae con la coppa del Mondo, polemiche sull'accesso in campo: imbarazzo della Fifa che apre un'indagine

Il noto ristoratore Salt Bae, che fa pagare la sua carne a peso d'oro, letteralmente, è finito tra le polemiche per la sua irruzione sul campo dello stadio di Doha, in Qatar, subito dopo la vittoria dell'Argentina contro durante la Francia, per farsi fotografare con la coppa del mondo. Ora, la Fifa ha avviato un'indagine interna per capire come sia riuscito ad accedere al terreno di gioco, non essendo stato invitato da nessun organo ufficiale, neanche dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, che spesso è stato ospite del suo ristorante.

Salt Bae, che possiede 22 steakhouse nelle principali città del mondo, su Instagram ha sfoggiato foto e video in cui tiene in mano la coppa e strattona diverse volte i giocatori per una foto insieme, tra cui Messi, ma secondo le linee guida della Fifa, «essendo uno dei più importanti simboli dello sport mondiale e un’icona senza tempo, l’originale Trofeo Fifa World Cup può essere toccato e tenuto in mano solo da un determinato gruppo di persone, che include i precedenti campioni del Mondo e i capi di Stato». Obiettivo della Fifa è capire come Salt Bae sia riuscito a conquistare l’accesso al campo dopo la cerimonia di chiusura.