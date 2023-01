Gianluca Vialli, morto a 58 anni l'ex calciatore: era in cura per un tumore al pancreas

Gianluca Vialli è morto. L'ex calciatore aveva 58 anni. Soltanto pochi giorni fa, il 14 dicembre, aveva annunciato il suo momentaneo ritiro dagli impegni con la Nazionale per motivi di salute. Vialli da anni combatteva con un tumore al pancreas.

Gianluca Vialli, così raccontava il cancro: «Ho paura di morire, ma la malattia non è solo sofferenza»

Gianluca Vialli è morto

La famiglia di Vialli ha confermato la morte dell'ex campione con una nota. «Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli - fanno sapere -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori».

«Al termine di una lunga e difficoltosa “trattativa” con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri», scriveva in comunicato nelle scorse settimane. «L’obiettivo - affermava Vialli - è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio».