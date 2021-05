Doppietta delle Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. Che dominano la prima sessione di prove libere del Gp di Francia - di Moto Gp - sul circuito di Le Mans. Avanti Miller con il tempo di 1.38.007 davanti a Zarco con il crono di 1.39.488. Terzo miglior tempo per il campione in carica Joan Mir in sella alla sua Suzuki: crono a 1.40.069 per lui, seguito dalle due Honda di Pol Espargarò e Marc Marquez. Sesta l'Aprilia di Lorenzo Savadori, seguito dalla Ducati di Francesco Bagnaia. Nono Alex Rinse e solo 12esima la Yamaha di Maverick Vinales, mentre chiude con il 16esimo tempo il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo in sella alla Yamaha, mentre le due Petronas di Franco Morbidelli e Valentino Rossi, si sono piazzate rispettivamente al 13esimo e al 14esimo posto. Nel pomeriggio le seconde libere.

Ducati’s Jack Miller dominated a damp opening practice for the #FrenchGP, almost 1.5s clear of nearest rival Johann Zarco Here's the full #MotoGP report and results:https://t.co/5QTB2oOYdD — Autosport (@autosport) May 14, 2021