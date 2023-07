Calciomercato Milan, Musah è ad un passo: c'è l'accordo con il Valencia

Il Milan è scatenato sul mercato. I rossoneri, sarebbero ad un passo dall'americano Yunus Musah. Il club infatti, dopo giorni di trattativa, avrebbe trovato un accordo verbale con il Valencia per il traferimento.

Si attende quindi solo l'offerta ufficiale del Milan per il giocatore. Si tratterà di un'operazione di 20 milioni di euro, ma non esclusi cambiamenti, infatti il club spagnolo ha mostrato un forte interesse per Junior Messias che quindi potrebbe rientrare nella trattativa.