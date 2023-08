Neymar, il contratto incredibile con l'Al Hilal: 320 milioni in due anni, 500mila euro ogni post Instagram (e un'eccezione per la fidanzata)

Neymar è ormai ufficialmente un giocatore dell’Al Hilal. Contratto monstre da 160 milioni in due anni. E i bonus sono esclusi. Perché aggiungendo il resto, la cifra raddoppia: da 160 a 320, diventando il secondo giocatore più pagato al mondo dopo Cristiano Ronaldo. Una cifra che O Ney raggiungerà grazie al bonus alla firma, all’ingaggio e agli impegni vari di natura commerciale. Insomma, il brasiliano farà una vita da nababbo ben oltre l’immaginazione. Ed è stato convinto con argomenti interessanti, molto interessanti.

Neymar, 500mila euro per ogni post su Instagram sul campionato

Secondo quanto riporta il sito francese Footmercato, Neymar avrà 500mila euro per ogni post su Instagram finalizzato alla promozione del campionato saudita e del paese e 80mila euro per ogni vittoria dell’Al Hilal. Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Ci sono altri privilegi: un aereo privato da utilizzare senza alcuna limitazione, una tenuta di oltre mille metri quadri con parco privato, personale di servizio a disposizione 24 ore su 24, tre chef personali in servizio permanente, autisti privati e persino un piccolo zoo con animali esotici.

Naturalmente, a beneficiare di tutto ciò non sarà il solo Neymar, ma anche i familiari e gli amici che sbarcheranno in Arabia Saudita per fargli visita. E non è finita qui perché c’è dell’altro.

L'eccezione della fidanzata

Il Governo saudita ha concesso a Neymar un’eccezione finora riconosciuta solo a Cristiano Ronaldo: la possibilità di vivere sotto lo stesso tetto con la fidanzata Bruna Biancardi pur non avendo ancora contratto matrimonio. Naturalmente restano riservati tutti i dettagli relativi agli accordi commerciali e pubblicitari stipulati con il Governo di Riyad. Neymar è pronto a fare una vita da mille e una notte.