Il triste bilancio della trasferta di Parigi è di "4 persone identificate tramite video e arrestate ieri sera dalla polizia per incitamento pubblico all'odio razziale in un impianto sportivo, prima della partita di calcio Psg-Juventus”. Lo rende noto la prefettura della polizia di Parigi. Diversi video, infatti, hanno immortalato almeno quattro ultrà bianconeri in atteggiamenti non equivocabili nel parcheggio dello stadio: saluti fascisti e versi delle scimmie, poco prima di entrare all’interno del Parco dei Principi.

L’accusa grave è di istigazione all’odio razziale, sull’episodio è stata aperta un’inchiesta da parte delle forze dell’ordine francesi. In attesa di eventuali sanzioni anche da parte dell’Uefa.