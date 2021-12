C’è una squadra che José Mourinho ha bocciato e vorrebbe allontanare da Trigoria il prima possibile. Calciatori accantonati o addirittura messi fuori rosa nella prima parte della stagione e possibilmente da smistare nella finestra di mercato invernale (apertura 3 gennaio) per snellire il monte ingaggi. Santon e Fazio, ad esempio, negli ultimi quattro mesi non hanno mai avuto il piacere di allenarsi con lo Special One: per loro sono state pensate delle sedute personalizzate con dei preparatori all’altezza della prima squadra, ma non hanno mai avuto chance di rientrare nel giro di titolari o panchinari, anche in momenti di emergenza. In estate sul centrale argentino (scadenza giugno 2022) si erano affacciati Verona, Sampdoria e Parma, ma al momento nessuno sembra interessato; Santon, invece, era stato accostato a Beskitas e Istanbul Basaksehir, ma lui ha rifiutato.

È andata meglio a Diawara e Villar, anche loro considerati esuberi da Mourinho e la proprietà: entrambi sono entrati nel giro della prima squadra e in momenti di emergenza sono stati impiegati. Hanno dovuto sopportare le stoccate del tecnico, ma alla fine si sono comportati da professionisti facendosi trovare pronti quando ce n’era la necessita: Amadou potrebbe andare al Cagliari di Mazzarri, mentre Gonzalo potrebbe far ritorno in Liga nelle fila di Celta Vigo o Elche. Direzione Spagna anche per Carles Perez, non un vero e proprio esubero, ma un giocatore giudicato la riserva della riserva: la Spagna sarebbe meta graditissima anche per lui, il Cadice avrebbe inoltrato un’offerta che in queste ore l’esterno sta valutando. Possibile addio anche per Mayoral: Borja è nel mirino della Fiorentina, potrebbe convincerlo l’ennesimo sorpasso nelle gerarchie ad opera di Afena-Gyan.