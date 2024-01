Roma, De Rossi ritrova Dybala per la Salernitana. In attacco Belotti insidia El Shaarawy, rientra Aouar dalla Coppa d'Africa

«Spero di avere Dybala a Salerno». Daniele De Rossi chiude l'avventura a Ryadh con il desiderio di avere un'altra freccia al suo arco. L'argentino è la mente della squadra anche se nel 4-3-2-1 del nuovo tecnico deve ancora trovare il giusto equilibrio. Questione di tempo, né è certo il calciatore e anche De Rossi che oggi pomeriggio a Trigoria lo ritroverà in gruppo. Rientrerà dalla Coppa d'Africa Aouar, la sua Algeria è stata eliminata e il centrocampista oggi, o al massimo domani, farà rientro nella Capitale e conoscerà per la prima volta De Rossi (quando è partita in panchina c'era ancora Mourinho).

La Roma batte 2-1 l'Al-Shabab: in gol Joao Costa e Lukaku. De Rossi insiste con la difesa a quattro

La probabile formazione

Contro la Salernitana ci saranno anche Cristante e Mancini che hanno scontato la squalifica. Il difensore non è partito per l'Arabia Saudita per recuperare dalla pubalgia. Dovrebbe farcela e sarà al centro della difesa assieme a Llorente. I due esterni saranno saranno Kristensen a destra e Zalewski a sinistra, il polacco ha dato segnali di risveglio nell'amichevole con l'Al-Shabab vinta 2-1 grazie a un suo assist: ha puntato l'uomo, dribblato e crossato. Spinazzola è in infermeria per una lesione muscolare. In mediana giocherà Cristante e le due mezzali saranno Pellegrini e Bove (Paredes è squalificato). In attacco, dietro a Lukaku, agiranno Dybala ed El Shaarawy. Anche se De Rossi potrebbe giocarsi anche la carta Belotti: «Conosco Andrea da anni, so che calciatore e che ragazzo sia. È chiaro che conto su di lui, ma non c'è neanche da sottolinearlo: lui è esemplare, un ragazzo a modo ed ha anche qualità che sono raccontate dalla sua storia personale».