È la finale di Conference League, ma Mourinho, pesata la sfida, rivede l’ultimo derby. Il 4-2-3-1 di Slot come il 4-3-3 di Sarri. Il sistema di gioco è simile, tant’è vero che in alcuni casi il Feyenoord passa al 4-3-3, l’assetto della Lazio. Così lo Special One sembra orientato a presentarsi con la stessa formazione che gli permise in 40 minuti di schiantare i biancocelesti. In sintesi: un centrocampista in più e marcature personalizzate....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati