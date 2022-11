Roma, infortunio per Pellegrini: lesione di primo grado al flessore

Lorenzo Pellegrini tornerà nel 2023 per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Il centrocampista ha chiesto il cambio al 54’ del derby per infortunio e oggi gli esami hanno evidenziato che non potrà essere presenti nelle prossime due partite. Non parteciperà, dunque, alle gare contro Sassuolo (mercoledì) e Torino (domenica) e rientrerà direttamente alla ripresa del campionato a gennaio. Così come Dybala, Wijnaldum e Spinazzola. Si sottoporrà alla riabilitazione per i prossimi due mesi a Trigoria (l’Italia non è qualificata al Mondiale) e parteciperà alla tournée in Giappone e al ritiro in Portogallo. Contro il Sassuolo, Mourinho potrebbe dare spazio a Volpato come accaduto ieri durante la gara contro la Lazio: «Ci sono calciatori che giocano sempre e se non giocano la squadra è in difficoltà. Ho due scelte possibili: rischiare o non rischiare, ma senza avere qualità. Abbiamo perso due di tre partite in Europa League e siamo arrivati a dover fare sette punti nelle ultime tre e allora ho dovuto far giocare Pellegrini con Betis, Helsinki sul campo di plastica e giovedì altri 90 minuti. In Europa ci sono tanti infortuni con questo accumularsi di partite», le parole di Mourinho al termine del derby.