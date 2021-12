Oggi la prima sfida di José Mourinho contro i suoi ex nerazzurri, anche se l'amarcord interessa relativamente al tecnico interista Simone Inzaghi, che guarda più all'importanza della partita dell'Olimpico per la corsa scudetto. Tutto tace a Trigoria. Mou non è stato indetto il silenzio stampa, ma alla vigilia di Roma-Inter ha chiesto e ottenuto di non parlare in conferenza. «Non vuole distrazioni, ma concentrarsi solo sul lavoro visto il poco tempo a disposizione» è la motivazione fornita dal club giallorosso. L'unico che ha spezzato questo silenzio è stato Villar, che sui social ha annunciato la sua negatività al Covid. Notizia che lo rende di conseguenza a disposizione per la gara con i nerazzurri.

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-INTER

PRIMO TEMPO

16' - Calhanoglu direttamente da calcio d'angolo porta in vantaggio l'Inter. Papera di Rui Patricio e di tutta la difesa della Roma

14' - Gara divertente all'Olimpico. Le squadre si studiano ma sono anche pronte alla falcata che può far cambiare il risultato

1' - Il pubblico delle grandi occasioni, e Totti, sono pronti per lo spettacolo di Roma-Inter, la prima di Mourinho contro la squadra del triplete e quella di Dzeko contro i giallorossi. E non passa neanche un minuto e i romanisti sfiorano il vantaggio con Zaniolo che innesca Shomurodov: niente di fatto per l'attaccante uzbeko

Match che per lo Special One non potrà mai essere come gli altri. «L'Inter è la mia storia» aveva detto domenica dopo il successo sul Torino e mai dal Triplete del 2010 ha rincontrato la sua veccia squadra. In Italia da avversario ci è tornato tante volte, nessuna di queste però lo aveva visto di scena a San Siro con i nerazzurri. «Sarà speciale per lui» ha detto Simone Inzaghi e molto probabilmente ha ragione, perché a differenza delle volte in cui i tecnici vengono fischiati tornando da ex, questa volta l'Olimpico, sponda Roma e Inter, sarà tutto per Josè. D'altronde con i nerazzurri ha scritto una pagina importante di storia, mentre con i giallorossi, nonostante l'avvio altalenante, gode comunque del consenso del suo nuovo pubblico. E la dimostrazione è anche il sold out di domani a fronte di qualche scivolone di troppo da inizio anno.

Mourinho e l'Inter, c'eravamo tanto amati

Dove vederla

La partita sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), usando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. L’alternativa è rappresentata dal collegamento sul sito di DAZN, cliccando sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo; Shomurodov. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All. Inzaghi