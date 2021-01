1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

La Roma ritrova lo Spezia all'Olimpico a distanza di quattro giorni dalla serataccia che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia proprio contro i liguri.

Formazione rimaneggiata per i giallorossi visto le assenze di Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. Con Mancini squalificato, in difesa accanto a Smalling e Ibanez c'è Kumbulla mentre alle spalle di Mayoral agiranno Pellegrini e Perez.

Italiano ritrova Marchizza in difesa mentre gli eroi di Coppa, Saponara, Verde e Galabinov, partiranno dalla panchina.

ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.

All: Fonseca.

SPEZIA: Provedel; Dell'Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.

All: Italiano.

