Sala Consilina, esordio vincente in serie A supera il Cosenza 4-3

Per lo Sporting Sala Consilina non poteva esserci esordio migliore nella serie A, al debutto assoluto in questa competizone la squadra valdianese brinda con una vittoria e si porta a casa 3 punti importanti superando il Cosenza. Davanti a circa 1000 spettatori che hanno seguito la formzione gialloverde del tecnico Fabio Oliva, si è potuto assistere ad un match bello e spettacolare con i padroni di casa che per buona parte hanno tenuto in pugno le redini del gioco portandosi sul vantaggio di 4-0, poi un calo nella parte conclusiva ha rianimato il Cosenza, che proprio negli ultimi 3 secondi ha sfiorato un clamoroso pareggio, ma la corsa dei calabresi si fermata solo a tre reti che non hanno evitato la sconfitta.

Per il Sala Consilina partenza sprint: dopo 30 " Salas " Il Cholo" si presenta con una rete che fa spellare le mani ai tifosi di casa, dopo 3' lo Sporting perde il portiere Fiuza, espulso per aver fermato Fanelli da ultimo uomo, si gioca con l'uomo in meno e tra i pali va Pozzo ( prestazione da incorniciare per l'estremo difensore entrato a freddo) neanche il tempo di metabolizzare l'inferiorità numerica che il direttore di gara riequilibra tutto mandado negli spogliatoi anche Rodriguez del Cosenza.

Il Sala Consilina continua a sciorinare futsal spettacolo e al 5'40" con Abdala, trova il raddoppio, altri sette minuti e Bateria, sigla il tris, e sul 3-0 finisce la prima frazione. Nella ripresa Cutrignelli, fresco di convocazione in Nazionale, realizza il poker per i gialloverdi. Partita che sembra in ghiaccio, ma il Cosenza prova a riaprirla a metà della seconda frazione con un'autorete di Brunelli, una marcatura che riapre le speranze calabresi che giocano con il portiere di movimento e al minuto 17 accorciano le distanze con la rete di Filipinho, e a 13 secondi dalla fine Fanelli regala anche la terza rete, il finale è da batticuore con i padroni di casa che rischiano la beffa, ma riescono a condurre in porto i tre punti che li fa partire con il piede giusto nella nuova avventura in serie A.

Dopo la sosta il Sala Consilina giocherà in Piemonte con L84.