Sala Consilina, rinnova il centrale Renzo Grasso.

Lo Sporting Sala Consilina, dopo gli accordi raggiunti con due protagonsiti della storica promozione in A comunica di aver rinnovato il rapporto con Renzo Grasso, l’accordo lega il centrale argentino ai colori gialloverdi fino al giugno 2024. Grasso, 29 anni, argentino, è esploso all’arrivo in Italia con la maglia dei pugliesi del Sammichele per poi essere valorizzato definitivamente dal Marigliano prima e dal Fuorigrotta Napoli Futsal successivamente.

Con la maglia dei partenopei aveva già assaggiato il palcoscenico più ambito del futsal italiano, partecipando alle due stagioni di serie A2 culminate con l’approdo alla massima serie, sin dal suo arrivo allo Sporting Sala Consilina ha scommesso sul suo ritorno in Serie A, stavolta con i colori gialloverdi.

Renzo Grasso, è arrivato in gialloverde nella finestra di mercato invernale divenendo presto uno dei protagonisti della cavalcata vincente conclusa con il doppio successo Coppa e Campionato. Elemento importante sullo scacchiere tattico di mister Oliva, spesso decisivo in entrambe le fasi di gioco della formazione salese.

Queste le prime dichiarazioni rilasciate al sito del club dopo la firma del forte centrale argentino: “Ci tenevo tanto a raggiungere la serie A con questo club. Sin dal primo giorno questa società mi ha fatto sentire a casa e cerco di ripagare la dirigenza, i tifosi e lo staff con le mie prestazioni in campo. Sono felice che il mio impegno sia stato apprezzato e che ci apprestiamo a vivere insieme una stagione storica”.