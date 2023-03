San Giuseppe-Monastir 2-0: Patias la risolve nella ripresa

Una doppietta di Ale Patias (17 centri in stagione, ndc) spezza gli equilibri del match tra Real San Giuseppe e Monastir, posticipo della ventitreesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. I vesuviani vincono col punteggio di 2-0, conservando l'ultimo vagone del trenino playoff e tenendo a distanza le inseguitrici Meta Catania e Ciampino Aniene.

La sfida del PalaCoscioni è molto equilibrata, con gli ospiti che tengono impegnato Bellobuono in varie circostanze. Il portiere, reduce dal doppio impegno in Nazionale, si oppone bene ai tentativi di Araça e Quintairos, imitato a dovere dal dirimpettaio Timm che sbarra la strada a Patias ed Ercolessi. Il Real ci prova di più nel primo tempo, ma Santos, Salas e lo stesso Patias non centrano il bersaglio grosso.

Nella ripresa, dopo una conclusione alta di Murroni, il Real passa in vantaggio con il tap-in di Patias, lesto a raccogliere un pallone “sporco” sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Timm è ancora protagonista sullo stesso Patias, poi sul versante opposto Moura non trova il guizzo per il pari, calciando prima sull'esterno della rete e poi impegnando ancora Bellobuono.

Gli ospiti tentano la carta del powerplay con con Iñaki portiere di movimento, ma il Real serra le fila e sfiora in diverse circostanze il gol dalla distanza con Bellobuono. A 2' dal termine Patias inventa una magia di testa, anticipando l'uscita di Timm e realizzando il 2-0 praticamente dalla lunetta del calcio d'angolo.