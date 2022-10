Sarri e quella voglia di portare la Lazio in casa di Maradona

Le squadre di serie A stanno definendo i piani di allenamento durante il periodo della sosta forzata per i Mondiali. Emissari della Lazio sono volati in Argentina per studiare la possibilità di un ritiro e di alcune amichevoli e la stampa di Buenos Aires ha dato ampio spazio ai sopralluoghi, a partire da quello nello stadio della Paternal dedicato a Diego Armando Maradona, che si trasferì in questo quartiere quando iniziò a giocare nell'Argentinos Juniors.

Si racconta sui media argentini che questa idea sia venuta a Sarri e a Immobile, due napoletani. L'allenatore ha conosciuto Maradona nell'inverno del 2017, quando Diego venne a Napoli per un'esibizione al Teatro San Carlo con Alessandro Siani. Si abbracciarono sul campo di Castel Volturno e scherzarono su quel giudizio (affrettato) dato dal Pibe quando due anni prima De Laurentiis aveva assunto Sarri: non lo riteneva all'altezza di guidare il Napoli. Immobile non ha mai indossato la maglia azzurra ma l'ammirazione per il più grande calciatore di tutti i tempi è forte.

Il Napoli non ha pensato a un ritiro in Argentina, si sta organizzando per trasferirsi in Turchia, come altre squadre italiane. E magari qui incrocerà Dries Mertens, che ha firmato per il Galatasaray dopo la conclusione del rapporto con il club azzurro.