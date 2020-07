Ivan Juric comunicherà entro domani la sua decisione. Il Verona è fiducioso e conta di poter ottenere il sì del tecnico croato, protagonista di una grande cavalcata in questa stagione. Tra i meriti dell'ex Genoa, poi, la valorizzazione di tanti calciatori come Kumbulla, Rrahmani e di Amrabat: il secondo è stato venduto al Napoli per 14 milioni, mentre il terzo è stato pagato 20 milioni dalla Fiorentina. Come premio per il lavoro svolto, il presidente Setti gli ha proposto un rinnovo importante con un ingaggio quadruplicato (circa 1,5 milioni di euro a stagione) e ampi poteri sul calciomercato. Juric piace molto anche al Torino ma la sua non sarà una scelta economica. Conteranno il progetto e il percorso di crescita. Ore decisive quindi, con il Verona fiducioso e la Fiorentina alla finestra: ieri l'ultimo contatto tra un agente vicino all'allenatore di Spalato e la società toscana. Ultimo aggiornamento: 16:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA