«Un caso senza precedenti, è più inedito di tutti»: è la risposta a stretto giro che il Barcellona, attraverso un comunicato riportato dal 'Mundo Deportivò, ha recapitato ad Arturo Vidal, il centrocampista cileno che ha denunciato il blub blaugrana per il mancato pagamento di alcun bonus. Ma l'accusa al giocatore cileno va ben oltre perchè il club sostiene che Vidal ha aspettato sei mesi prima di avanzare le sue pretese, guarda caso proprio alla vigilia del mercato e con diverse squadre che hanno manifestato interesse nei suoi confronti. «Qualcuno ti paga un debito, a te sembra che le regole non siano state rispettate - scrive il Barca - allora aspetti sei mesi senza avvertire educatamente che potrebbe esserci stato un errore. Poi all'improvviso, appena sulla stampa si leggono notizie dell'interesse di altri club, si richiede che un determinato importo venga pagato entro 24 ore. Gli atti del signor Vidal - prosegue la nota - dimostrano che egli ha ricevuto ogni pagamento conforme agli accordi, e solo ora, per ragioni a noi ignote e che forse si spiegano con la situazione sopracitata, manifesta questo interesse. In questi sei lunghi mesi Vidal non ha ritenuto di doverci comunicare di essere in disaccordo». Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA