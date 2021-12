Zaniolo, il campionato non decolla? C'è l’Europa per dribblare le critiche

La vetrina non è delle migliori. Campo rovinato dalla neve, Cska Sofia già eliminato, avversari dei quali si conosce poco e nulla, se non per il 5-1 rifilato all’Olimpico lo scorso 16 settembre. Zaniolo e Abraham, però, non possono permettersi di fare gli schizzinosi. Hanno bisogno di giocare e segnare per dribblare qualche mugugno che inizia a levarsi nei loro confronti. Soprattutto Nicolò fa parlare. L’affondo di Arrigo Sacchi nei giorni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati