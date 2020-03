Giugliano, Sestile: «Ogni calciatore ha il suo programma di allenamenti»

GIUGLIANO. Allenamenti personalizzati da eseguire a domicilio e un contatto costante - almeno telefonico o via social - tra giocatori e staff tecnico. Il ritorno alla normalità è ancora lontano, ma in casa Giugliano nulla è lasciato al caso. Le settimane di stop forzato, dettate dall'emergenza Coronavirus, non hanno (per ora) fiaccato il morale della squadra di Massimo Agovino, rilevazione del girone I nonché terza forza del campionato. «Ci stiamo attenendo in modo rigido e scrupoloso alle indicazioni arrivate dagli organi federali e dal governo - spiega Gaetano Sestile, presidente del club gialloblu - Gli allenamenti, ad onor del vero, li avevamo già sospesi ancor prima che arrivassero le disposizioni. Ci siamo organizzati per tempo, insomma: ogni calciatore ha un suo programma personalizzato, sia per quel che concerne l'alimentazione sia per ciò che attiene l'aspetto prettamente atletico».

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA