Prosegue con enorme emozione l’iniziativa “Il Gladiator tra i banchi di scuola”. Dopo aver presieduto alla cerimonia d’apertura dell’Istituto Tecnico Economico “Leonardo Da Vinci”, stamattina è avvenuto il primo incontro presso l’Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Righi Nervi”, ubicato nella zona mercato a Santa Maria Capua Vetere. L’evento ribadisce il più vivo ed attento interesse della società neroazzurra nei confronti del territorio di riferimento, in ossequio ai valori ed ai princìpi tracciati dalla proprietà del sodalizio.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico, la dott.ssa Alfonsina Corvino, ed il coordinatore dei percorsi formativi P.C.T.O., prof. Raffaele Palladino, che hanno introdotto l’incontro, sottolineando l’importanza di tali tipi di eventi. Ad entrambi va il sincero ringraziamento della società sammaritana, nelle persone dei presidenti Mattia Aveta e Giacomo De Felice, per l’ospitalità e l’ottimo riscontro ricevuto. Presenti per il Gladiator il team manager Michele Motta, il segretario Alfonso D’Amore, il dirigente accompagnatore Amedeo Liccardo, il calciatore Eden Saga Odjè ed il responsabile della comunicazione Domenico Vastante.

Grande l’entusiasmo degli ottanta studenti delle prime dell’Istituto che, all’interno del Centro Servizi, hanno avuto la possibilità di toccare con mano la storia del blasonato club neroazzurro, che nel 2019 ha compiuto 95 anni, e conoscere le informazioni più importanti del club sportivo punto di riferimento della città come Santa Maria Capua Vetere. Tanti i ragazzi che già tifano Gladiator e vengono con assiduità allo stadio, per molti altri è stata l’occasione di far sbocciare l’amore con una società che vuol diffondere la passione nelle nuove generazioni, con l’intento di rafforzare sempre di più l’identità con le realtà cittadine.

Il programma dell’iniziativa proseguirà martedì e mercoledì prossimo presso l’Istituto Comprensivo Statale “Alessio Simmaco Mazzocchi”, nelle due sedi di via Avezzana e via Mascagni, e continuando per le tutte le scuole della città. E’ questo lo strumento migliore per veder crescere nuove generazioni di tifosi neroazzurri e sammaritani. Per il Gladiator e per Santa Maria Capua Vetere.

Ultimo aggiornamento: 17:40

