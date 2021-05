Dissolvere i dubbi, sbriciolare le paure. Devono ripartire a pieno regime capitan Paola Di Marino e compagne. Azzurre pronte al rush finale, intente a riassorbire in fretta il ko di Vinovo e fortemente desiderose di preparare la riscossa. Passa da Verona (che non sia fatal) la strada del sogno e della salvezza. E domenica 16 maggio al Sinergy Stadium la sfida alle gialloblu di Matteo Pachera (ore 15), in contemporanea con Pink Bari-San Marino Academy.

«Siamo cresciute tantissimo ma c’è ancora spazio per un’ulteriore crescita», ammette fiduciosa l’olandese Sofieke Jansen, al primo anno all’ombra del Vesuvio. Servirà uno scatto d’orgoglio e occorrerà ritrovare il coraggio smarrito. Non c’è più tempo per fare calcoli. Per il tecnico Alessandro Pistolesi la 21esima giornata di serie A sarà una «vera finale con l’Hellas Verona».

Gli ultimi 180 minuti decideranno le sorti del Napoli femminile. Prima la trasferta scaligera (con un occhio alle titane), poi il confronto con la Roma allo stadio Caduti di Brema il 23 maggio. In Veneto ritroveranno una maglia da titolare la bretone Sarah Huchet (a quota 6 gol stagionali con 2 rigori trasformati) e l’australiana Alexandra Huynh, entrambe a riposo contro la Juventus campione d’Italia (per la quarta volta consecutiva), perché diffidate. All’andata (domenica 13 dicembre 2020) s’imposero a Barra le veronesi 2-1 con la doppietta di Asia Bragonzi (30’ e 60’). Della bulgara Evdokija Popadinova (72’) il gol della bandiera.