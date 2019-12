Il Nola si gode Maggio e svincola otto giocatori

NOLA. Dopo la firma, arrivata nella giornata di lunedì, Domenico Maggio si è subito calato nella nuova realtà. Ecco le sue prime parole: "Il Nola ha una storia, non lo scopro io. E anche la fortuna di avere una dirigenza di tifosi, che hanno voluto fortemente il mio arrivo. E poi c’è mister Esposito, che conosco sin dai tempi della Sarnese. E’ stato facile accettare questo progetto. Ho trovato un ottimo gruppo concentrato sull’obiettivo: chiudere bene l’anno e a fine stagione portare a casa la salvezza". Intanto, sono otti i calciatori che salutano. Si tratta di Cappiello, Esposito, Stoia, Chiacchio, Gaye, Todisco, Di Costanzo e Cavaliere. Il Nola, attraverso un comunicato stampan, ha voluto ringraziare per la professionalità dimostrata durante la permanenza in bianconero e ha voluto augurare a loro a tutte le migliori fortune professionali.

