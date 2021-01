Juventus, Pordenone, Bologna, Genoa, Monza. E ancora Tau Calcio, Tor Tre Teste, Nick Bari, Ancona calcio Juve, Sorrento Academy, F6 Fresi, Virtus Junior Napoli, Quartieri Orientali, Emanuele Troise. Dalla Federcalcio è arrivato un disco verde indicativo. Non può essere oviamente ufficiale, considerata la pandemia, ma nulla si organizza per caso e la Blue Devils di Luigi Santoro ha già ottenuto l'ok di massima di tutte le sedici società coinvolte e della Federcalcio nel caso si possa tornare ad organizzare tornei. Dal 30 aprile al 2 maggio al "Grillo" di Marano di Napoli, settimo trofeo internazionale Davide Nuzzo, giovanissimo calciatore di Marano di Napoli scomparso nel 2013 in seguito a un incidente stradale causato da un auto pirata. «Juventus, Bologna, Pordenone, Genoa e Monza saranno il fiore all’occhiello della manifestazione - illustra il torneo il presidente della Blue Devils Luigi Santoro - ma il tabellone è stato completato con le migliori società dilettantistiche d'italia tanto che il torneo è considerato uno dei migliori a livello Under 12 del nostro Paese. La Tau Calcio è un centro di formazione Inter ed è un'eccellenza in ambito giovanile, le stessa Tor Tre Teste del duo Liverani-Di Bisceglia è all'avanguardia. Se aggiungiamo i 2 centri di formazione Juventus, la Nick Bari e l'Ancona Calcio del direttore tecnico Franco Causio di Udine il prestigio della manifestazione aumenta a dismisura». Inoltre le migliori realtà campane andranno a completare il tabellone. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla Presenza della giovane Italia di Paolo Ghisoni che con il suo staff seguirà la manifestazione a Napoli». Quest'anno è stato istituito il premio Davide Nuzzo che verrà assegnato ai migliori direttori e addetti ai lavori d'italia. «In un momento difficile - continua Santoro - la Bdf Football and Events- ha messo su semza ombra di dubbio il torneo Under 12 più affascinante d'italia. Ovviamente ringrazio Prezioso Casa Main Sponsor della manifestazione che ha contribuito a rendere realtà un sogno in onore di Davide»

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA