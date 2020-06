Ultimo aggiornamento: 11:01

«Je sto vicino a te». Pollice alto per indicare approvazione. Proprio perché nella stagione 2006-2007 contribuì da capitano alla promozione delin, non sono tardate le congratulazioni sincere e affettuose dial club del presidente«Complimenti alle ragazze del Napoli femminile. Finalmente ci siamo riuscite.. Ci saranno delle sfide importanti nella prossima stagione. Mi raccomando, fatevi valere, anzi facciamoci valere», dichiara il secondo dei fratelli Cannavaro, vincitore in maglia azzurra della Coppa Italia il 20 maggio 2012 allo stadio Olimpico contro la Juventus.Laha sancito l’ufficialità del salto di categoria, dopo un campionato esaltante, seppur interrotto sul più bello. La città dipotrà disporre (e vantare) due squadre nella massima serie: capitane soci, allenati da, capitane compagne, guidate daIl baricentro del calcio si sposta all’ombra del