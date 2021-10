Napoli United, il presidente Gargiulo: «Lottiamo per il vertice»

Il Napoli United è di nuovo in corsa per i play off nel campionato di Eccellenza. La squadra allenata da Diego Maradona junior, reduce dal netto successo casalingo con il Barano (5-1), è a soli tre punti dalla vetta nonostante l'avvio di campionato sia stato segnato anche da qualche passo falso. "L'obiettivo promozione è fissato in un arco temporale di tre anni - spiega Antonio Gargiulo (nella foto), presidente del club multietnico - Ad ogni modo, se dovesse presentarsi l’occasione per fare meglio, ci faremo trovare pronti per sfruttarla".

Il massimo dirigente dei "leoni" tocca infine l'argomento stadio: "Per ora giochiamo a Mugnano, in uno stadio importante e in comune che ci ha sempre accolto alla grande - aggiunge Gargiulo - Come abbiamo sempre detto in passato il nostro obiettivo è quello di giocare in un futuro prossimo nel quartiere Sanità, al San Gennaro. Sono fiducioso: credo che all'inizio del 2022 l'impianto sarà agibile e pronto ad ospitarci".