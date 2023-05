Napoli United-United Glasgow: a Mugnano l'amichevole per i rifugiati

Napoli United e United Glasgow in campo per migranti e rifugiati. La gara si terrà a Mugnano, allo stadio Vallefuoco, il 20 maggio. Ad annunciarlo il presidente dei multietnici Antonio Gargiulo.

«Da un anno - spiega - siamo in contatto con i dirigenti del Glasgow, squadra che da anni prova a dare uno spiraglio ai rifugiati arrivati in Scozia. Dopo alcune interlocuzioni, incontri e dopo mille difficoltà burocratiche, siamo riusciti nel nostro intento: organizzare un evento a Napoli, a Mugnano nello specifico».

Sarà un viaggio per 20 rifiugiati provenienti dalla Scozia, che hanno ottenuto il via libera dalle autorità, per una partita che si svolgerà a 2mila chilometri di distanza. «Vogliamo ribadire - aggiunge Gargiulo - che migranti e rifugiati non sono oggetti e che la libertà di movimento non può essere limitata a nessuno. Con il Glasgow giocheremo i 90 minuti più importanti della stagione».