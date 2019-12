Nola, arriva Faella

Il primo acquisto bianconero del mercato dicembrino è Alessio Faella, attaccante esterno di piede destro, con all’attivo 14 reti in 60 presenze in Serie D tra Chieti e Roccella. Il dg Francesco Montervino spiega la scelta del calciatore: “Stiamo parlando d’un ragazzo che ha un bagaglio tecnico e fisico importante, in prospettiva lo vedo in categorie superiori. E’ un esterno destro che però mister Esposito può impiegare in tutti i ruoli esterni d’attacco. Confidiamo molto in lui”.

MERCATO “ALL’ATTACCO” Sono appena 13 i gol fatti dal Nola in questa prima parte di stagione e l’acquisto di Faella contribuirà a migliorare il bottino reti. E non sarà il solo. “Questa squadra ha palesato delle difficoltà soprattutto in fase realizzativa – aggiunge Montervino-. L’intervento della società sarà proiettato a migliorare proprio il reparto offensivo, pertanto l’acquisto di Faella non sarà l’unico rinforzo in attacco”.

