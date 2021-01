Palesa evidenti difficoltà. Non in campo, dove tiene testa con autorevolezza ai campioni d’Italia in carica, ma in panchina. Può sembrare una contraddizione in termini per il Real San Giuseppe, costretto a convivere con rotazioni pressoché inesistenti. Mancano cambi ad Andrea Centonze: infortuni, squalifiche, imprevisti vari. Gialloblu in debito con la fortuna. «Siamo stati bravi, dispiace il gol del 2-2. Abbiamo subìto la rete del pareggio dopo 17”, non è la prima volta che accade e dobbiamo lavorare su questo aspetto».

Ottima prestazione al cospetto dell’Italservice Pesaro, che ha ribaltato il match. «Massimo De Luca centrale difensivo non è stato un esperimento ma una scelta obbligata. I ragazzi sono stati tutti eccezionali. Resta l’amaro in bocca per la sconfitta di misura 3-2», ammette il tecnico napoletano. Tentata rimonta e impresa sfumata. «Abbiamo creato con il portiere di movimento quattro occasioni nitide con tre miracoli di Michele Miarelli».

Con i rientri di capitan Vinicius Duarte e Lipe Follador e l’innesto dell’universale belga Valentin Dujacquier può iniziare un nuovo corso. «Siamo contati per il prossimo impegno ravvicinato di venerdì 22 gennaio con il Catania: sempre in emergenza e con De Luca squalificato. Saremo un’ottima squadra quando al completo», assicura Centonze. Incertezza sui tempi.

Tre punti pesanti per Felipe Tonidandel e compagni, ripartiti di slancio dopo l’eliminazione dalla Champions. Archiviata la delusione di Parigi. «Quanta fatica mentale e fisica», sottolinea Fulvio Colini (nelle foto di Francesco Sollo). «Al PalaCercola i gialloblu hanno meritato il doppio vantaggio. Abbiamo vacillato ma siamo arrivati all’intervallo con fiducia crescente», osserva l’allenatore del Pesaro. «Nella ripresa abbiamo rischiato con diversi contropiedi, complice l’assenza dei due centrali difensivi titolari. Speravamo nel gol vittoria». Firmato dal pivot Julio Miotti De Oliveira al 34’49”. In classifica distacco momentaneo di quattro lunghezze dalla capolista. «Puntiamo a consolidare il secondo posto e mettere pressione all’Acqua&Sapone Unigross», conclude Colini.

