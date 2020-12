Caccia alla volpe. Il Real San Giuseppe lancia l’inseguimento. «Venerdì 11 dicembre ci aspetta una partita importante per diversi motivi. E’ un derby, giochiamo in casa, abbiamo bisogno dei tre punti». Non si perde in chiacchiere il napoletano Massimo De Luca. «Campionato anomalo contrassegnato da tanti rinvii. Noi, come squadra, abbiamo giocato poco rispetto alla Feldi Eboli, che ne ha disputate già nove». Ecco spiegata la differenza in classifica.

«In queste due settimane abbiamo avuto la fortuna di allenarci con continuità e ci stiamo gradualmente riprendendo. Speriamo di fare una grande gara», auspica il mancino. Porte chiuse al PalaCercola ma diretta televisiva su RaiSport (ore 19). «Dimostreremo sul parquet la nostra voglia di vincere e proveremo a conquistare l’intera posta in palio». Le motivazioni non mancano ai ragazzi di Andrea Centonze. «Saremo pronti, avendo messo benzina nel serbatoio. Sono fiducioso, sarà una bella sfida», promette il classe 1987.

«Rispettiamo gli avversari di turno ma non abbiamo timore. I rossoblu sono validi con un allenatore, Alberto Riquer, nuovo per il campionato italiano, che si è dimostrato subito valido». Feldi reduce dal successo esterno (5-4), colto a Matera, grazie alla doppietta messa a segno da Umberto Caruso e secondo posto in classifica a 16 punti, alle spalle dell’Acqua&Sapone Unigross (21). «Sono soddisfatto del rendimento personale: tre assist in altrettanti incontri. Con la Came Dosson non la miglior prestazione. E’ fondamentale, però, guardare avanti e spero di dare sempre di più il mio contributo alla squadra», promette il laterale partenopeo, desideroso di tornare a vestire la maglia della Nazionale (nelle foto di Francesco Sollo).

Calendario compresso. «Ci attende un tour de force pazzesco: dodici confronti in venti giorni. Ci tocca stringere i denti. Dobbiamo fare il massimo e ci proveremo con la consueta serietà, uscendo da questo ciclo con più punti in tasca», conclude De Luca. Fermare la Feldi Eboli a Cercola la missione non impossibile dei gialloblu.

