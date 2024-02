Sarnese, sfuma il sogno triplete: il Manduria ai quarti di coppa

La Sarnese esce di scena al primo turno della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Un gol subito in più rispetto al Manduria costa ai granata l'accesso ai quarti di finale della manifestazione tricolore. Oggi si è disputato l'ultimo match del gruppo G, girone triangolare con la Sarnese, i pugliesi del Manduria e i lucani della Santarcangiolese.

I tarantini hanno vinto col punteggio di 2-0, superando nella classifica finale i ragazzi di mister Farina per miglior differenza reti. Di fatto, la formazione dell'Agro ha pagato a caro prezzo il gol subito in pieno recupero nella vittoria esterna per 1-2 contro la Santarcangiolese.

Ai quarti di finale il Manduria affronterà i siciliani del Paternò, che nel doppio confronto del gruppo H hanno eliminato i calabresi del Bocale: 3-1 il punteggio nel match in casa degli etnei dopo lo 0-0 dell'andata.