Savoia, Parlato: “Il calcio in secondo piano, stiamo lottando per un obiettivo più importante”

Carmine Parlato, allenatore del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club biancoscudato: “Penso che tutto debba passare in secondo piano. Oggi il mio primo pensiero è per tutte le persone che sono venute a mancare a causa del Covid-19, e che continuano a lasciarci giorno dopo giorno. Io sono chiuso in casa dall’8 Marzo, giorno dell’ultimo ritrovo al Giraud. Sto bene, i ragazzi e lo staff stanno tutti bene. La squadra sta seguendo un programma di allenamento stabilito di settimana in settimana. Ovviamente in base agli spazi che hanno a disposizione in casa. Ci comunicano due volte al giorno il loro stato di salute e ci colleghiamo in chat due volte a settimana”.

