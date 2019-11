Turris, Longo gonfia il petto: «Con l'Ostiamare vittoria che vale doppio»

Gonfia il petto il protagonista del match di domenica tra Ostinare e Turris, il capitano Fabio Longo, autore di una doppietta che, unita al gol di Alma, ha piegato la resistenza dei laziali: «Questi tre punti valgono doppio - sono le sue parole - perché l’Ostiamare veniva da sei vittoria di fila e per batterli serviva la partita perfetta». Poi, guardando in prospettiva, aggiunge: «Il campionato è lungo, ma il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincerlo e credo che alla fine la spunteremo. Siamo un gruppo forte, lo abbiamo dimostrato anche stavolta, dobbiamo solo evitare di incappare in errori di concentrazione».

