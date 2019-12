Vico Equense, la rotta è quella giusta

Il pari in casa della Palmese ha ulteriormente dato fiducia al Vico Equense, reduce ora da tre risultati utili nelle ultime quattro partite. La gestione Ferraro non ha potuto però fin qui disporre di tutti gli effettivi in organico a causa di alcune indisponibilità che hanno limitato le scelte de tecnico nel corso di queste quattro gare. In vista de match di domenica contro il Cervinara a Massaquano (calcio di inizio alle ore 15) sono ripresi oggi gli allenamenti e sono rientrati in gruppo Gargiulo, Imperato e Varriale. Le loro condizioni verranno valutate in settimana, insieme a quelle di Carnicelli che comunque sta lavorando sul campo. Sicuro di rientrare invece Correale, che ha contato la sua squalifica.

