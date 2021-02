Alonso dimesso dall'ospedale: «Presto potrà tornare ad allenarsi»

Fernando Alonso può tornare a casa. Il pilota spagnolo, che quest'anno tornerà in F1 con l'Alpine, è stato dimesso dall'ospedale di Berna dove era ricoverato dopo l'incidente in bicicletta di giovedì scorso. Alonso era stato investito da un'auto nei pressi di Lugano e aveva riportato lesioni alla mascella superire.

Alonso investito da un'auto a Lugano mentre si allenava in bici: frattura alla mandibola

Dopo l'intervento di chirurgia maxillo-facciale e le 48 ore in osservazione, ora continuerà la riabilitazione a casa come comunicato dalla sua scuderia: «Osserverà un breve periodo di riposo assoluto prima di ricominciare progressivamente la ripresa della preparazione per l'avvio della stagione". Che è previsto per il 28 marzo in Bahrain. Ma l'obiettivo di Alonso è quello di salire sulla sua monoposto già dai test a metà del prossimo mese.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/B4v0SETlHy — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 15, 2021

Ultimo aggiornamento: 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA