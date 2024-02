F1, Christian Horner scagionato dalle accuse di molestie: il team principal della Red Bull resta al suo posto

Christian Horner è stato scagionato da tutte le accuse di molestie dopo la denuncia di una dipendente della Red Bull. Nelle scorse settimane, la scuderia di Formula 1 aveva aperto un'indagine interna per fare chiarezza sul comportamento del team principal, che avrebbe scritto dei messaggi offensivi alla collega. Come comunica la Red Bull, però, l'inchiesta è stata chiusa e Horner scagionato dalle accuse.4

Il comunicato

«L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Horner è completa e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta.

Il denunciante ha diritto di ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l’indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale. Il rapporto dell’indagine è confidenziale e contiene le informazioni private delle parti e dei terzi che hanno collaborato alle indagini, pertanto non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà a impegnarsi per soddisfare i più alti standard sul posto di lavoro».