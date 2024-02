Christian Horner licenziato da Red Bull? L'accusa: «Ha inviato le sue foto intime a una dipendente». La moglie (ex Spice Girl) devastata

Terremoto in casa Red Bull. Christian Horner, l'uomo simbolo dei trionfi di Sebastian Vettel prima e Max Verstappen poi, rischia il licenziamento. Il team ha annunciato di aver avviato un'indagine interna sul capo della scuderia di Formula 1 campione del mondo in carica. La Bild e il Times di Londra, hanno rivelato che l'indagine sarebbe scattata «dopo la denuncia di una dipendente, che avrebbe ricevuto foto intime del manager 50enne».

Horner ha negato ogni accusa, ma già si parla del suo sostituto.

Il team, secondo alcune fonti, avrebbe «gentilmente chiesto al manager di fare un passo indietro e dimettersi autonomamente». Un vero colpo per la Red Bull, che potrebbe essere costretta a rinunciare all'uomo più influente e potente del team.

Horner è molto celebre, non solo per il suo ruolo in Formula 1, ma anche per essere il marito di Geri Halliwell, una delle Spice Girl. Il Sun ha rivelato che la donna avrebbe preso malissimo la notizia del marito: «Geri è stata in lacrime per tutto il fine settimana mentre si prendeva cura dei suoi figli. Insiste che Christian non abbia fatto nulla di male»