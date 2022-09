Live F1, GP Monza in diretta. Leclerc tenta la fuga, ma Verstappen (settimo) promette battaglia

Partono con gomme soft Leclerc Russell Verstappen De Vries Ocon, tutti gli altri con le medie

Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e della star di Hollywood Sylvester Stallone, i venti piloti sono pronti per il giro di ricognizione del GP d'Italia

Non sarà facile, anche se le premesse sembrano positive. Charles Leclerc scatterà dalla pole a Monza, Max Verstappen dalla settima piazzola della quarta fila. Tutto lascia presagire che il monegasco della Ferrari andrà in fuga spingendo fortissimo nei primi giri, ma dovrà partire bene. Perché George Russell, che con la Mercedes scatterà al suo fianco, non gli concederà un metro e dietro di loro le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo tenteranno il colpaccio, almeno alla prima variante. Leclerc non potrà stare tranquillo. Verstappen cercherà di tenersi fuori dai guai nel corso del 1° giro, poi darà vita ad una rimonta che ritiene altamente possibile. Dovrà superare cinque monoposto, poi si getterà alla rincorsa di Leclerc e a quel punto ci sarà da divertirsi. Ma non solo per questi due grandi protagonisti del Mondiale la gara sarà quanto mai entusiasmante. Carlos Sainz e Lewis Hamilton, partendo dal fondo griglia, non si risparmieranno e di certo Russell, Ricciardo, Norris oltre a Fernando Alonso, andranno a caccia di punti importanti per la classifica costruttori.

