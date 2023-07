Live F1, GP Austria in diretta: Verstappen si mette al comando davanti a Leclerc e Sainz

La safety-car rientra, Verstappen riparte forte su Leclerc Sainz Hamilton Norris Alonso Hulkenberg Stroll Gasly Albon Russell Ocon Perez Zhou Piastri Sargeant Bottas Tsunoda DeVries Magnussen

Tsunoda ha danneggiato l'ala anteriore contro la gomma di Ocon alla prima curva dopo il via.

Le monoposto passano dalla corsia box per evitare i detriti in curva 1

Safety-car, detriti in pista, sono quelli dell'Alpha Tauri di Tsunoda.

Leclerc affianca in curva 2 e curva 3 Verstappen, ma non riesce a completare il sorpasso

Parte bene davanti a Verstappen e Leclerc, poi Sainz Hamilton Norris e Alonso

Pronti per il giro di formazione, circuito strapieno e tantissimi olandesi che hanno riempito le tribune con le maglie arancioni, tutti per Verstappen

Gomme dure per Alonso, Bottas e Magussen, che parte dalla pit-lane come De Vries.

Gomme medie per tutti gli altri

Ne ha una di fianco, quella di Charles Leclerc, e una alle spalle, quella di Carlos Sainz. Max Verstappen, che a breve scatterà dalla pole nel GP di Austria sul circuito che porta il nome del suo team Red Bull (essendo di proprietà della famiglia del compianto Dieter Mateschitz), è circondato dalle Ferrari. Archiviata la non felice gara Sprint, dominata da Verstappen e Sergio Perez con Sainz terzo e staccato, il team di Maranello prova a fare lo sgambetto alla imbattibile Red Bull. Proprio su questa pista, lo scorso anno ha colto l'ultima vittoria in F1 con Leclerc, che ora ha sul piatto la grande chance. Sarà interessante vedere come la SF-23, dotata di alcune modifiche sostanziali al fondo e all'ala anteriore, in condizioni di pista normali, senza l'umido dello Shootout e della corsa Sprint, si comporterà. Venerdì, in qualifica, è stata velocissima, Leclerc si è piazzato secondo a 48 millesimi da Verstappen, riuscirà a esserlo anche in gara? Ma attenzione anche a Lando Norris, quarto in griglia di partenza con una McLaren-Mercedes profondamente rinnovata. Punta al podio la Mercedes, quinta con Lewis Hamilton, mentre sono attese ad una rimonta le due Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll e Fernando Alonso, deludenti in qualifica, e divise tra la terza e la quarta fila.

GP Austria, Leclerc e Sainz partono all'assalto di Verstappen. Il sogno è la prima vittoria del 2023