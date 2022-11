VALENCIA Fabio Quartararo ottavo, Francesco Bagnaia nono. Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale, ha visto svettare la Ducati del Mooney VR46 Team di Luca Marini. Il fratellino di Valentino Rossi ha stampato il miglior crono nella FP2 in 1’30”217, precedendo altre due Desmosedici, quella di Jorge Martin (Ducati Pramac), a 0”105 e quella del box ufficiale di Jack Miller, a 0”128. Quarto Marc Marquez (Honda) a 0”173 davanti a Enea Bastianini (Ducati Gresini), a 0”177. Solo cinque millesimi separano invece i due duellanti per la generale, ovvero Fabio Quartararo (Yamaha) e Pecco Bagnaia (Ducati). Quest’ultimo, è apparso un po’ in difficoltà al mattino, quando ha chiuso il turno addirittura 17° salvo poi riscattarsi nella seconda sessione girando su ottimi tempi. Dal canto suo, il rivale francese aveva chiuso la FP1 con il 1° crono, lanciando buoni segnali e dimostrando di avere un grande ritmo. “Pecco è veloce, la moto è competitiva, deve restare tranquillo. La pressione è più su Quartararo che deve solo vincere”, assicura Davide Tardozzi, team manager della Ducati. Ducati che, intanto, continua a dettare legge nel giro secco. La Casa di Borgo Panigale, infatti, ha piazzato quattro piloti nella top5 e sei nella top10. "C'era tanto vento, ma sono molto soddisfatto - ha commentato Luca Marini -. La moto si guidava molto e bene e inizio a divertirmi tanto, pensando anche da dove siamo partiti. Bisogna continuare così. Non vedo l'ora inizi la prossima stagione". Prima, però, serve concludere questa. Bagnaia vuole vincere il titolo.

PROGRAMMA MOTOGP:

Domani è il turno delle qualifiche (ore 14.10 diretta Sky, differita su TV8 dalle 16.15), precedute dalle Libere 3 (ore 9.55). Domenica la gara è in programma alle 14 (diretta Sky, differita TV ore 17).

Così la top 10 del venerdì della MotoGP:

1 10 L. MARINI 1:30.217

2 89 J. MARTIN +0.105

3 43 J. MILLER +0.128

4 93 M. MARQUEZ +0.173

5 23 E. BASTIANINI +0.177

6 88 M. OLIVEIRA +0.205

7 5 J. ZARCO +0.207

8 20 F. QUARTARARO +0.225

9 63 F. BAGNAIA +0.230

10 33 B. BINDER +0.302