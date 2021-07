«Sono molto onorata per l'incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la bandiera olimpica». La pallavolista della nazionale italiana Paola Egonu è euforica dopo aver saputo di essere stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi, per portare la bandiera olimpica nell'inaugurazione di Tokyo 2020, venerdì allo Stadio Olimpico.

«Mi sono emozionata appena il presidente Malagò me l'ha detto - ha commentato Egonu -, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta».