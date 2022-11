Giallorossi al completo. Si presentano compatti e convinti capitan Biagio Borrelli e compagni alla Scandone. I ragazzi di Enzo Massa proveranno a calare il tris, dopo aver battuto all’esordio il Pescara (9-12) e travolto e affondato il Latina (17-5) dell’ex Fabio Barali. E a Fuorigrotta, in occasione di Canottieri Napoli-Olympic Roma (ore 18), ritorna il salernitano Luca Baldi, indossando un’altra calottina giallorossa.

«Sarà una partita combattuta», spiega alla vigilia Daniele Cerchiara. «La formazione di Mario Fiorillo si è rinforzata con l’arrivo di Enrico Calcaterra (1998), Giacomo Casasola (1990) al centro e Luca Baldi (1999)», osserva il difensore di Cosenza. «Abbiamo fatto qualche allenamento insieme: i nostri avversari sono un’ottima squadra», avverte il pallanuotista classe 1998, che suggerisce come comportarsi. «Non è una gara da sottovalutare. Dobbiamo stare attenti e rimanere concentrati», ravvisa Cerchiara.

«E’ importante indirizzare l’incontro sui binari giusti», ribadisce Daniele. «Veniamo da due vittorie consecutive: il campionato è iniziato bene e si respira un clima di fiducia». Si lavora in armonia al Molosiglio. «Aumenta l’affiatamento nel gruppo, significativo l’ingresso di due elementi nuovi come Stefano Mauro e Marcello Calì, che si sono integrati molto bene», argomenta Cerchiara, fiducioso in previsione della terza giornata di serie A2. «Siamo concentrati e determinati».

Sfida con Luca Baldi. «E’ un amico, ma saremo avversari in acqua. Confronto inedito nel quale non si applicano sconti». Cerchiara manda un messaggio chiaro al suo ex coinquilino. «Saremo al completo per la prima volta in stagione. Finalmente potremo sperimentare il nostro gioco», conclude Cerchiara (nelle foto di Gianluca Madonna).