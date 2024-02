Ischia Marine Club-Lazio 9-8, prova di forza alla Scandone

Furia gialloblu. Battere tra le mura amiche la terza forza del Girone Sud è motivo di grande orgoglio per capitan Giacomo Saviano e compagni. Dopo aver fermato alla Scandone la capolista Rari Nantes Lucio Auditore (11-10), ecco un’altra prova maiuscola dei ragazzi di Gennaro Mattiello. Ischia Marine Club-Lazio 9-8 (parziali di 3-2, 2-0, 2-3, 2-3) è l’ennesimo capolavoro tattico e strategico delle calottine allenate dal tecnico di Fuorigrotta, che ha saputo trasmettere ai suoi grinta ed entusiasmo.

Quota 14. «Ottimo girone d’andata», commenta soddisfatto il coach classe 1990, che ha rimediato un cartellino giallo nel finale. Si è verificato un malinteso, trattandosi in realtà di una chiamata del timeout. Succede anche questo a movimentare il pomeriggio clorato. «Commettiamo ancora dei piccoli errori e persiste qualche blackout durante la gara, che non riusciamo ancora ad eliminare», osserva Mattiello. «Ci siamo fatti recuperare per demerito nostro, ma dobbiamo gestire meglio il vantaggio e il pallone», ammette il mister dell’Ischia.

Eroe dell’11esima giornata di A2 Marco Napolitano, autore di un pesante poker. «È stata una partita molto combattuta soprattutto dal punto di vista fisico», tiene a precisare il numero 5. «La Lazio è un’ottima squadra, ben organizzata ma oggi ha incontrato una grande Ischia, che per i primi tre tempi ha giocato molto bene ed è calata un po’ solo nell’ultimo quarto», rivendica orgoglioso il classe 2002. «Con questi presupposti sono convinto che ci divertiremo tanto nel girone di ritorno», assicura fiducioso il pallanuotista napoletano.

Quaterna. «Ho segnato 4 gol, ma questo non mi rende più felice di aver vinto la partita», riferisce sincero Napolitano. «Ho sempre preferito l’ultimo passaggio per segnare che il gol effettivo», conclude il player partenopeo (nella foto di Gianluca Madonna).