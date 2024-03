Posillipo-Roma Vis Nova, in prima serata su Rai Sport

In prima serata. La programmazione di Rai Sport (canale 58) prevede la messa in onda di Posillipo-Roma Vis Nova, terza giornata del round retrocessione. Si giocherà alla Scandone (ore 20.30) il confronto tra rossoverdi e giallorossoblu.

Confidano nell’apporto del pubblico amico e dell’intero settore giovanile sulle gradinate di Fuorigrotta capitan Paride Saccoia e compagni. L’ultima gara disputata risale a sabato 24 febbraio contro l’Iren Genova Quinto, finita 8-8, dopo aver creato il solco (0-5), sbagliato il rigore nel primo periodo con il mancino Nicola Cuccovillo (palo), rischiando addirittura il tracollo nel finale per non aver sfruttato appieno le superiorità numeriche (soltanto 3/10).

«Sarà una partita fondamentale, come quelle che arriveranno d'ora in poi», dichiara alla vigilia il portiere salernitano Roberto Spinelli. «Sono tutte finali, non possiamo permetterci errori se vogliamo innanzitutto raggiungere la salvezza diretta e poi qualificarci ai playoff per sognare l’Europa», auspica fiducioso il classe 2003, già campione continentale under 17 e vicecampione del mondo under 20. «Finalmente si torna in vasca dopo una lunghissima sosta», osserva l’estremo difensore dalla calottina rossa.

La formazione di Pino Porzio è reduce dal common training in Ungheria e affronterà gli ex Julien Lanfranco e Alessandro Calcaterra. «Giochiamo in casa ed è ancora più importante vincere», avverte Spinelli, sempre determinante con i suoi interventi. «Speriamo possa venire tanta gente a sostenerci, per noi il supporto della Scandone è decisivo», ammette sincero.

Nella gara di regular season a Monterotondo (14 ottobre 2023), vittoria del Posillipo per 10-9. Le compagini si sono affrontate anche nel girone di Coppa Italia, pareggiando 10-10. «La squadra sta bene, ed è pronta», dice Spinelli. «Il common training in Ungheria ci ha permesso di ritrovare il ritmo gara. Non vediamo l’ora di ricominciare, allenarsi senza giocare è davvero pesante», argomenta il pallanuotista campano. «Siamo contenti e carichi per una grande partita», conclude convinto Spinelli (nella foto di Pierpaolo Capano).