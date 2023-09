Sousa e De Sanctis sono orgogliosi, Iervolino gongola: soldi ben spesi, in estate, per Lorenzo Pirola, giovane-vecchio, adesso pure capitan futuro. La fascia del leader gliel'ha consegnata il ct degli azzurrini, Nunziata: lo stopper della Salernitana è diventato il capitano della Nazionale Under 21. "Stopper" può sembrare un ruolo desueto per le difese moderne ed a maggior ragione quando si gioca a tre. Non per Pirola. «Marca alla vecchia maniera - ha detto Sousa - non perde il riferimento che gli assegno». Lo chiama «Piru» e non se ne priva. A fine campionato, lo ha inserito nella lista dei riconfermati: era nella prima fascia con Dia, Candreva, Kastanos, Ochoa e Lassana Coulibaly. Lo scorso 20 febbraio ha compiuto 21 anni e il presidente Iervolino non ha avuto remore ad investire 5 milioni per riscattarlo dall'Inter. Era già una colonna dell'Under 21 ma adesso Nunziata gli chiede un passo avanti: dovrà trascinare il nuovo gruppo insieme a Colombo.

L'attaccante aveva qualche presenza in più ma Pirola è stato preferito perché «è un giocatore importante - ha detto Nunziata - e che ha fatto già esperienza con il biennio precedente. Per questo motivo abbiamo deciso di dare la fascia a lui». Oggi alle ore 16, in diretta tv su Rai2, il capitano-condottiero suonerà la carica: Pirola sarà in campo in Lettonia, allo stadio Slokas di Jurmala, nella partita valida per le qualificazioni ad Euro 2025. Bisserà martedì 12 settembre. Sarà lo stesso giorno di Dia con il Senegal, in amichevole contro il Ruanda. Alle 18.30, ora italiana, l'Under 21 sarà invece di scena in Turchia. Insomma è cominciata la "giostra" delle Nazionali e la Salernitana ha spalancato la finestra sul mondo per godersi, insieme ai suoi tifosi, le partite dei calciatori convocati. Pirola, sempre più fedele alla sua Under 21 al punto che l'estate scorsa per disputare gli Europei di categoria ha rinviato il matrimonio è diventato il capitano. Ma non è niente male, in termini di impatto mediatico, anche l'incrocio che potrebbe prendere forma stasera a Bratislava.

Se il difensore granata Norbert Gyomber fosse chiamato in causa contro il Portogallo, potrebbe marcare Cristiano Ronaldo. È innanzitutto la Slovacchia di Skriniar e di Lobotka ma l'arcigno difensore della Salernitana tiene tanto a conquistare un ruolo da protagonista nella vetrina internazionale. Allo stadio Narodny si presenterà il rullo compressore delle qualificazioni, il Portogallo. Un buon test e banco di prova per Gyomber che contro i più forti potrà allenarsi a tenere la porta inviolata, circostanza che non si è mai verificata nelle prime tre partite di campionato della Salernitana. Anzi, proprio Gyomber, che ha giocato sempre titolare e non è stato mai sostituito ha mostrato qualche sbavatura soprattutto a Lecce nel duello contro Krstovic. È abituato a sudare per conquistarsi i galloni dell'inamovibile, talvolta paga dazio alla propria foga e si innervosisce (è capitato a Roma, c'era Fazio nel terzetto) quando la Salernitana non digrigna i denti davanti agli attaccanti avversari.

Uomo su uomo, ogni pallone come se fosse l'ultimo: Gyomber gioca sui nervi, è un atteggiamento che piace molto a Sousa e infatti non se ne priva. L'anno scorso gli è stato rinnovato il contratto: in granata fino al 2025. Lo ha adeguato pochi giorni fa anche Kastanos: ora è un po' più ricco. Con il suo Cipro, stasera alle ore 20.45, sfiderà la Scozia per le qualificazioni agli Europei. Oggi alle ore 20 tocca anche a Legowski: la Polonia Under 21 sfiderà il Kosovo nella gara di qualificazione al campionato europeo di categoria. Sfait in campo ieri con la Romania Under 20, vittoriosa (2-0) ai danni della Repubblica Ceca. Non solo sorrisi ma anche sospiri.

In questa settimana di pausa del campionato, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, è impegnato con la cessione degli esuberi. È saltato il trasferimento di Valencia in Arabia Saudita: l'Al Tai ha fatto altre scelte. Per Valencia potrebbe tornare d'attualità una vecchia pista: lo ha richiesto l'Atromitos. Simy ha rifiutato ad oltranza. Al centro sportivo Mary Rosy continua fino ad oggi il lavoro per i nuovi arrivati: Martegani, Ikwuemesi e Trivante Stewart sono gli osservati speciali, insieme a Daniliuc e Maggiore che stanno recuperando dagli infortuni. Su Instagram, Stewart ha scritto: «Sono nato per superare ogni ostacolo che si presenterà davanti».