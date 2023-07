Salernitana, l'ad Milan: «Seguiamo 4-5 giocatori»

Figura sempre presente e sempre pronta a parlare di Salernitana, Maurizio Milan ad granata non si tira mai indietro quando è chiamato in causa.

Non l'ha fatto neppure quest'oggi in occasione del Giffoni Film Festival: «Sepe e Bonazzoli hanno seguito e stanno seguendo un percorso insieme alla squadra, stiamo valutando con attenzione una serie di proposte che sono arrivate. Anche qui siamo in una fase di work in progress come tutte le squadre italiane. Penso che la morfologia della Salernitana la vedremo sicuramente nei primi giorni del mese di agosto - ha detto alla stampa Milan -. L’ossatura della squadra però, proprio come dicono anche Iervolino ed il direttore, c’è già. A ogni modo stiamo mappando 4-5 giocatori e li stiamo monitorando giorno per giorno, stiamo dialogando ininterrottamente con club nazionali ed internazionali. Tutto ciò consapevoli del fatto che il progetto Salernitana si basa sulla sostenibilità, perché noi siamo convinti che chi vuole accelerare poi crea danni all’interno del club».