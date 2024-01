Visite mediche e salto a Castel Volturno. Tutto fatto, per Pasquale Mazzocchi. Ha scelto anche il numero di maglia: il 30. Il primo colpo di gennaio è solo un colpetto: la riserva di Di Lorenzo. Forse la pedina che serviva di meno, visto che il capitano è un incrocio tra Highlander e Robocop. Probabile che, in questo scenario, con le fatiche enormi a ingaggiare un centrale all'altezza, si pensi a Di Lorenzo come difensore centrale. Vedremo. In ogni caso, con la scelta di Mazzocchi, cade anche un altro tabù di De Laurentiis: la sua proverbiale idiosincrasia a ingaggiare ragazzi di origine napoletane. Il terzino di Barra ha spinto per venire al Napoli, il coronamento di un sogno iniziato nel negozio di frutta del padre nella zona orientale della città. Sabatini, in un forum al Mattino due anni fa, ammise: «Io prenderei mille Mazzocchi: uno con il suo entusiasmo, contagia chiunque». Non voleva darlo via, il nuovo direttore generale della Salernitana: ha ceduto dopo l'incontro tra De Laurentiis e Iervolino, con il patron granata che ha accettato i 3 milioni (più qualche bonus) messi sul piatto dal Napoli. Il presidente della Salernitana ha capito che era inutile trattenere uno che ormai non pensava altro che vestire la maglia azzurra. Ha fatto collezione di promozioni, il 28enne, che ama la musica neomelodica e che, con la voce che ha, avrebbe potuto fare anche il cantante. Ha giocato una sola volta al Maradona: nell'1-1 con il gol di Dia che fece rinviare la festa scudetto il 30 aprile scorso.

Il gesto di Iervolino potrebbe essere premiato: non proprio un asse, ma la Salernitana ha già chiesto di Zerbin, Gaetano e Demme. Ma attenzione, perché in vista dell'estate, De Laurentiis è tornato a chiedere di Boulaye Dia. I granata vorrebbero darlo via già adesso, con Eintracht Francoforte e West Ham pronti a sborsare i 16 milioni richiesti dai granata. Se salta, per giugno il Napoli c'è. Zanoli, invece, andrà al Genoa perché quella è la destinazione che più gradisce. E sarà accontentato. Difficile che nell'operazione possa rientrare Dragusin: eppure il Genoa ci ha provato a dirottarlo in azzurro ma il difensore preferisce la Premier e l'offerta del Tottenham. Il Napoli ha offerto 20 milioni più Ostigard, ma il difensore insiste: preferisce la Premier. L'eventuale chiusura dell'affare potrebbe favorire De Laurentiis che ha messo, tra gli altri nel mirino Eric Dier, centrale inglese in scadenza di contratto il prossimo giugno. Emissari di Bonucci sono tornati a offrire l'ex juventino che vuole tornare in Italia, al Napoli che già la scorsa estate ha declinato la proposta: alla fine Bonucci andrà al Genoa. In casa azzurra gli altri nomi sul tavolo sono quelli di Trevoh Chalobah e Sarr (Chelsea). Gettate le basi per Scalvini mentre un'altra operazione alla Natan, ovvero l'ingaggio di Vitik dallo Sparta Praga, non fa fare i salti di gioia a De Laurentiis. O meglio: il patron è tentatissimo, i video che ha visto lo esaltano ma teme che portarlo adesso, senza consentirgli di fare la preparazione estiva, sarebbe un azzardo per un talento di vent'anni. Demiral (26 anni) vuole lasciare l'Arabia ma ha un ingaggio fuori dai limiti del Napoli.

Lazar Samardzic è ormai in dirittura d'arrivo: il padre-manager è contento della proposta fatta da De Laurentiis (2,5 milioni compresi di bonus per cinque anni) e ha detto di sì. Ultimi dettagli da definire con l'Udinese per poi poter ufficializzare l'ingaggio: senza intoppi, si potrebbe davvero arrivare alla fumata bianca prima della prossima giornata di campionato. Con l'esordio in panchina per il tedesco-serbo. Non è finita: perché in mediana, il Napoli è a caccia di un altro giocatore, magari da prendere con la formula del prestito: Sudakov (Shakhtar), Hojbjerg (Tottenham) e Weiffer (Feyenoord) sono i nomi più caldi. Senza escludere l'ex udinese Fofana. Ma non vanno escluse sorprese last minute. Per Koopmeiners, De Laurentiis tornerà alla carica in estate. Ma certo ora vanno sistemate le cose per partire all'assalto del quarto posto Champions. Politano è corteggiato dall'Arabia e aspetta un segnale del presidente che ancora non è arrivato. De Laurentiis ha preso contatti con il Cagliari per l'attaccante angolano Zito Luvumbo, classe 2002: chiesti 18 milioni.