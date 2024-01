Salernitana, infortunio Pirola: fuori almeno un mese

Ora è (purtroppo) ufficiale, la Salernitana e Pippo Inzaghi perdono Lorenzo Pirola per almeno un mese. Una notizia che non solo condizionerà le scelte future di formazione del tecnico granata, ma anche quelle di mercato del diggì Sabatini che nei prossimi giorni proverà a chiudere le prime operazioni in entrata e in uscita.

Tornando al difensore della Nazionale under 21, quest'oggi si è sottoposto, complice l'infortunio rimediato al Bentegodi di Verona nell'ultimo turno di campionato, a indagini diagnostiche presso il Centro Polidiagnostico Check Up che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro.