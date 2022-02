«Con la mia squadra vado ovunque, anche in guerra». Con queste parole - e con le dovute proporzioni - Franck Ribery promette di lottare fino all'ultimo secondo di questa stagione per salvare la Salernitana. La permanenza in Serie A dei granata dipende anche dalle giocate del francese, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Sono quel tipo di persona che non lascia il suo gruppo. Io ci credo - ha continuato l'ex Bayern Monaco -, abbiamo ancora tre mesi davanti e mancano tante partite».

«Sono arrivati nuovi giocatori, un nuovo presidente, un nuovo direttore sportivo e anche un nuovo allenatore e abbiamo visto subito che qualcosa è cambiato. Ci crediamo, nella vita può succedere tutto. Ho un obiettivo - rivela il campione francese -, voglio salvare la Salernitana: per me sarebbe come vincere un trofeo».

E a proposito di nuovo allenatore: «Di Davide Nicola - subentrato a Stefano Colantuono - mi è piaciuto il discorso che ha fatto prima della partita contro il Milan, nello spogliatoio. Quando c’è passione e cuore è così, le sue parole mi hanno toccato: ha parlato ai giocatori come si fa con una famiglia, con un gruppo. Messaggi così ti danno adrenalina, forza e motivazione».

Non solo Salernitana. Il francese ha infatti detto la sua anche sullo scudetto: «Direi che lo vince il Milan, anche per Ibra. Lo merita come persona e come giocatore, per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi piacerebbe se il Milan vincesse soprattuto per lui».